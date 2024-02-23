ЕС ввел санкции против 4 компаний КНР и министра обороны КНДР

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Евросоюз (ЕС) в рамках 13-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении четырех китайских компаний. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Еврокомиссии (ЕК).

В документе указано, что предприятия КНР "торгуют электронными компонентами для российского военно-промышленного комплекса".

Более того, ЕС ввел персональные санкции против министра народных вооруженных сил Северной Кореи Кан Сун Нама. Отмечается, что введенные за якобы имевшие место поставки баллистических ракет и другого вооружения РФ санкции предусматривают запрет на выдачу виз и заморозку активов главы оборонного ведомства КНДР.

ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций 23 февраля. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале союза.

Судя по документу, ограничения ввели против 106 физических и 88 юридических лиц и против зарубежных организаций якобы за поддержку военно-промышленного комплекса РФ. Помимо этого, санкции направлены на ограничение доступа России к компонентам для БПЛА.

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