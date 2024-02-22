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Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по РФ. Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

В сообщении уточнили, что санкции направлены на сокращение оружейного арсенала и военной казны и тех, кто снабжает РФ такими боеприпасами, как системы запуска ракет и ракеты. Среди новых целей – компании по производству электроники, торговле алмазами и нефтью.

В ведомстве уточнили, что рестрикции введены против руководства УГМК, гендиректора "Алросы" Павла Маринычева, пермского порохового завода и руководства "Новатэк", российского авиационного предприятия "224-й летный отряд". Как отметил Минфин, в санкционный список включены китайские, белорусские и турецкая компании.

Кроме того, под санкции подпали председатель совета директоров "Мечел" Игорь Зюзин, председатель совета директоров "ОМК" Анатолий Седых, "Арктик СПГ 2" и его директор Олег Карпушин, компании "Алмазный мир" и "Агд Даймондс", самарская металлургическая компания, каменск-уральский металлургический и челябинский кузнечно-прессовый заводы, судоходные компании "Азия шиппинг", "Ибекс шиппинг" и другие.

Накануне британская сторона ввела санкции в отношении руководящих лиц исправительной колонии № 3, в которой погиб политик Алексей Навальный (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Из документа следует, что под ограничения подпали глава колонии Вадим Калинин и его заместители Сергей Коржов, Владимир Пилипчик, Василий Выдрин, Александр Образцов и Александр Голяков.

Посольство России в Великобритании назвало тщетными, юридически ничтожными и нелегитимными данные санкции. Диппредставительство отметило, что Лондон апеллирует на каждом шагу к принципу суверенитета, который якобы не соблюдается Россией, но в то же время беззастенчиво вмешивается в дела РФ.

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