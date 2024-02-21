Британия ввела санкции против руководства колонии, в которой погиб Навальный

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Британская сторона ввела санкции в отношении руководящих лиц исправительной колонии № 3, в которой погиб политик Алексей Навальный (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Из документа следует, что под ограничения подпали глава колонии Вадим Калинин и его заместители Сергей Коржов, Владимир Пилипчик, Василий Выдрин, Александр Образцов и Александр Голяков.

О смерти политика стало известно днем 16 февраля. Согласно версии УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Навальный почувствовал себя плохо и потерял создание.

В пресс-службе Лабытнангской городской больницы добавили, что врачи пытались реанимировать его, однако спасти политика не удалось.

Оппозиция увидела в смерти Навального причастность Владимира Путина, эти доводы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать не стал. Говоря о словах супруги политика Юлии Навальной, которая обвинила президента в кончине мужа, представитель Кремля подчеркнул, что подобные выводы являются голословными.

На фоне ситуации в США заявили, что введут новый масштабный пакет антироссийских санкций.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО