21 февраля, 14:39Политика
Британия ввела санкции против руководства колонии, в которой погиб Навальный
Фото: 123RF/iakov
Британская сторона ввела санкции в отношении руководящих лиц исправительной колонии № 3, в которой погиб политик Алексей Навальный (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается на сайте правительства королевства.
Из документа следует, что под ограничения подпали глава колонии Вадим Калинин и его заместители Сергей Коржов, Владимир Пилипчик, Василий Выдрин, Александр Образцов и Александр Голяков.
О смерти политика стало известно днем 16 февраля. Согласно версии УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Навальный почувствовал себя плохо и потерял создание.
В пресс-службе Лабытнангской городской больницы добавили, что врачи пытались реанимировать его, однако спасти политика не удалось.
Оппозиция увидела в смерти Навального причастность Владимира Путина, эти доводы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать не стал. Говоря о словах супруги политика Юлии Навальной, которая обвинила президента в кончине мужа, представитель Кремля подчеркнул, что подобные выводы являются голословными.
На фоне ситуации в США заявили, что введут новый масштабный пакет антироссийских санкций.
Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО
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