Песков назвал голословными утверждения о якобы причастности Путина к смерти Навального

Фото: Агентство "Москва" (Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно голословными утверждения о якобы причастности Владимира Путина к смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля отказался комментировать обвинения со стороны Юлии Навальной в адрес президента России о якобы его причастности к гибели ее мужа.

"Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства, но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально (несколькими. – Прим. ред.) днями ранее, то я оставлю это без комментариев", – уточнил он.

Песков также рассказал, что не знаком со словами Навальной о том, что тело политика могут не отдавать родственникам из-за желания скрыть следы некоего яда.

"Но если там содержались такие слова, то опять же это не что иное, как голословные обвинения. Потому что они ничем не подкреплены, не подтверждены", – добавил представитель Кремля, отметив, что не может "оценить как следует" такие заявления по этическим соображениям.

Он добавил, что Путин также не видел обращение Навальной о том, что она планирует продолжать дело супруга.

Кроме того, по словам Пескова, Россия никак не воспринимает требования ЕС провести международное расследование смерти Навального.

16 февраля Навальный скончался в исправительной колонии № 3. По данным УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, политик почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать его полчаса.

Президент США Джо Байден пообещал принять целый ряд вариантов действий из-за гибели политика.



Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО