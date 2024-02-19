В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг выдачи тела Навального семье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

У Кремля нет данных, когда тело Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может быть выдано семье после проведения необходимых процедур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функцией администрации президента", – приводит его слова "Газета.ру".

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления западных политиков по поводу смерти Навального хамскими.

По его словам, расследование продолжается, его результаты еще не были обнародованы.

"В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он также отметил, что такие действия не подобают государственным деятелям. Более того, подобные заявления не красят политиков, которые их делают.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщил о смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3. Уточнялось, что он почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.

Врачи пытались реанимировать Навального, однако вскоре политик скончался.

Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Данила Гонтарь заявил, что жалоб на здоровье от Навального не поступало. По факту произошедшего СК организовал проверку.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о смерти Навального. Представитель Кремля добавил, что медики выяснят причину смерти.

Американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты рассматривают "целый ряд вариантов действий" в связи со смертью Алексея Навального.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО