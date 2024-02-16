В ОНК ЯНАО заявили, что не получали жалоб на здоровье от Навального

Фото: ТАСС/пресс-служба Бабушкинского суда (Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Жалоб на здоровье от Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в общественную наблюдательную комиссию не поступало. Об этом РИА Новости заявил председатель региональной ОНК Данила Гонтарь.

Вместе с тем он напомнил, что запланированное на конец января посещение колонии не состоялось из-за болезни членов комиссии.

По факту произошедшего следователи организовали проверку.

"В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 сообщило региональное управление ФСИН 16 февраля. По их словам, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Навальному вызвали скорую, однако медики не смогли его реанимировать и лишь констатировали смерть.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о смерти Навального. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что причину смерти политика выяснят медики.

Навального задержали в январе 2021 года, на тот момент он вернулся в Россию из Германии. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше".

В августе прошлого года суд назначил Навальному 19 лет в колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

