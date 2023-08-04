Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима

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Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

Выездное заседание суда состоялось в колонии № 6 во Владимирской области.

"Назначить Навальному А. А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима", – заявил судья.

Он был признан виновным в создании экстремистского сообщества, непосредственном участии в нем и финансировании запрещенной деятельности. Кроме того, Навального обвинили в призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних граждан в опасные действия.

Ранее гособвинитель требовал приговорить Навального к 20 годам колонии строгого режима.

Навальный был задержан в январе 2021 года, на тот момент он вернулся в Россию из Германии. Причиной задержания стало нарушение им испытательного срока по делу "Ив Роше". Его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

До этого Следственный комитет РФ предъявил политику обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Уточнялось, что речь шла о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) (признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента).

Уголовное дело в отношении Навального по статье о создании экстремистского сообщества было возбуждено СК РФ в сентябре 2021 года.

В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 1,2 миллиона рублей за особо крупное мошенничество и неуважение к суду по делу о хищении средств в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года и оскорблении судьи Веры Акимовой. Мосгорсуд признал приговор законным.

Через год политика внесли в перечень террористов и экстремистов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обвиняемым, заявил, что в Кремле не следят за процессом Навального по делу об экстремизме.



Мосгорсуд запретил деятельность ФБК на территории РФ