СК возбудил дело в отношении Навального о создании экстремистского сообщества

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Бабушкинского суда

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального. Его подозревают в создании экстремистского сообщества, сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ ("Создание и руководство экстремистским сообществом") в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц и по части 2 статьи 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе") в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц", – говорится в сообщении.

По данным следствия, Навальный создал преступное сообщество с целью осуществления экстремистской деятельности, дискредитации органов власти, дестабилизации ситуации в регионах и подрыва основ конституционного строя России. Его участники проводили несогласованные акции, в ходе которых призывали к противоправным действиям, а также нарушали общественный порядок и безопасность.

Для обеспечения функционирования и финансирования сообщества, а также привлечения новых участников Навальный учредил восемь некоммерческих организаций. Пропагандой своей деятельности он занимался с помощью сайтов Фонда борьбы с коррупцией и "Штабов Навального", а также с помощью канала на YouTube и в других соцсетях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Навального, защиту блогера еще не уведомляли о возбуждении нового уголовного дела об экстремизме.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше".

Позднее Росфинмониторинг включил в список экстремистских организаций Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, признанные в России иностранными агентами. До этого в тот же список попало движение "Штабы Навального".

