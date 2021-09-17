Песков прокомментировал удаление приложения "Навальный" из App Store и Google Play

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, что повлияло на удаление приложения "Навальный" из App Store и Google Play, сообщает "Газета.Ру".

"Были законные требования к приложениям вне закона на территории Российской Федерации. Эти платформы получили уведомления и приняли такое решение, по всей видимости", – объяснил пресс-секретарь.

Песков также назвал проект "Умное голосование" провокацией, которая идет во вред избирателям.

"Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Приложение стало недоступным утром 17 сентября. При попытке обновления уже установленного на iPhone приложения на экране отображается информация, что оно было удалено из AppStore разработчиком.

2 сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить в своих сервисах распространение приложения "Навальный" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента. Требования были направлены в соответствии с решением Генпрокуратуры РФ.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.