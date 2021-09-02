Роскомнадзор потребовал Apple и Google удалить из магазинов приложение ФБК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор потребовал от компаний Apple и Google прекратить в своих сервисах распространение приложения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

"Роскомнадзор потребовал от App Store и Google Play прекратить распространение приложения организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. Указанное приложение используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий организацией "Фонд борьбы с коррупцией", признанной экстремистской и запрещенной в России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что требования были направлены в соответствии с решением Генпрокуратуры РФ. Неприятие указанных мер повлечет административную ответственность, а также будет рассматриваться как вмешательство в парламентские выборы в России.

"Требование Генпрокуратуры РФ о незамедлительном ограничении доступа к указанному приложению направлено на пресечение деятельности информационного ресурса, используемого для экстремистской деятельности, а также на исключение любого содействия компаниями Apple и Google организациям, признанным экстремистскими, деятельность которых запрещена на территории РФ", – отметили в Роскомнадзоре.

10 августа Росфинмониторинг включил в список экстремистских организаций Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, которые признанные в России иностранными агентами.