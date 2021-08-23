Песков прокомментировал включение телеканала "Дождь" в список СМИ-иноагентов

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Дмитрий Песков прокомментировал внесение телеканала "Дождь" в список СМИ-иноагентов. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции.

В список СМИ-иноагентов телеканал включили 20 августа. Помимо "Дождя", в реестр попал латвийский фонд Istories Fonds, который управляет медиапроектом "Важные истории", и семь журналистов издания: Степан Петров, Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина, главный редактор Роман Анин и редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун.

Песков добавил, что в Кремле о внесении "Дождя" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, знали, но подобные решения Минюстом ни с кем не согласовываются.

"Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, то есть здесь все абсолютно очевидно. Он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ – не может, соответственно, и был объявлен иноагентом", – отметил Песков.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что признанные иностранными агентами СМИ сохраняют права и возможности на аккредитацию для освещения выборов в Госдуму.