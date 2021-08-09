Признанные иноагентами СМИ смогут освещать выборы в Госдуму – Памфилова

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Признанные иностранными агентами СМИ сохраняют права и возможности на аккредитацию для освещения выборов в Госдуму. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Она объяснила, что уведомительная аккредитация для освещения происходящего на избирательных участках сохраняется и для СМИ-иноагентов.
"Единственное, в соответствии с законом они должны маркировать материалы, то есть указывать, что они являются иностранными агентами. Но это выходит за рамки нашей компетенции. По нашей компетенции никаких дополнительных ограничительных мер в отношении них мы не применяем", – подчеркнула Памфилова.
Глава ЦИК РФ уверена, что у ведомства абсолютно либеральная аккредитация: никаких ограничений в отношении представителей СМИ не вводится.
"Упорядочиваются некоторые вещи, чтобы журналисты, исходя из уведомительного принципа, имели право присутствовать на участках. Мы в этом очень заинтересованы, потому что журналисты – наши партнеры в том, чтобы выборы освещались максимально объективно", – добавила Памфилова.
Ранее министерство юстиции РФ внесло "Проект Медиа" в список иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. А издания "МБХ медиа" и "Открытые медиа" объявили о прекращении работы после блокировки их сайтов Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.
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