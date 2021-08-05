"МБХ медиа" и "Открытые медиа" объявили о прекращении работы после блокировки сайтов

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Издание "МБХ медиа" объявило о прекращении работы после блокировки его сайта Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
"Проект "МБХ медиа" прекращает работу", – говорится в сообщении.
О закрытии объявили и "Открытые медиа", чей сайт также оказался заблокирован.
"Проект "Открытые медиа" объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года. <...> Вместе с инвестором приняли решение остановить работу", – сообщается в телеграм-канале издания.
В Роскомнадзоре уточнили, что доступ к ресурсам проекта был затребован Генпрокуратурой из-за его связи с организациями, чья деятельность была признана нежелательной на территории России, сообщает РИА Новости. В "Открытых медиа" такую связь категорически отвергают.
Ранее Министерство юстиции РФ внесло "Проект Медиа" в список иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. До этого в список зарубежных СМИ, выполняющих функции иноагента, было включено юрлицо The Insider SIA, которое является администратором домена сетевого издания The Insider.
Также в реестр иностранных агентов были включены заместитель главного редактора издания "Проект" Михаил Рубин, авторы "Проекта" Юлия Апухтина, Алексей Постернак, бывшая журналистка издания Софья Гройсман, а также специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский.
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