Генпрокуратура РФ признала нежелательной образовательную НПО "Бард колледж"

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Генпрокуратура РФ признала американскую образовательную неправительственную организацию "Бард колледж" нежелательной.

"По результатам изучения поступивших материалов 21 июня Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности образовательной иностранной неправительственной организации "Бард колледж" (Bard College, США)", – уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации Генпрокуратуры, деятельность учреждения угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

"Бард колледж" станет 35-й в перечне нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. Информация о внесении учреждения в перечень направлена в Минюст РФ.

Генпрокуратура РФ в мае также признала нежелательными три немецкие неправительственные организации. Ограничения затронули Форум русскоязычных европейцев, Центр либеральной современности и "Немецко-русский обмен".