Три немецкие неправительственные организации признали нежелательными в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генпрокуратура РФ признала нежелательными три немецкие неправительственные организации. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в надзорном ведомстве, под действие ограничений подпадают Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности") и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен").

В начале мая в Госдуму внесли законопроект, согласно которому гражданам России предлагается запретить участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций.

Позднее стало известно, что документ был одобрен в первом чтении.