В ГД внесли законопроект о запрете участия в нежелательных иностранных организациях

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести запрет для граждан России на участие в деятельности нежелательных иностранных организаций. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает внесение поправок в положения закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан". Запрет на участие в деятельности иностранных организаций, признанных в России нежелательными, коснется как физических, так и юридических лиц.
Также документ подразумевает введение "дополнительного квалифицирующего признака" для признания организации нежелательной в России, говорится в пояснительной записке. Так, иностранную или международную организацию смогут признать таковой, если она окажет посреднические услуги при операциях с имуществом и деньгами для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на участие в выборах в нижнюю палату российского парламента лицам, причастным к деятельности запрещенных в РФ экстремистских и террористических организаций.
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