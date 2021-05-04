В ГД внесли проект о запрете участия в выборах причастным к экстремистским группам

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В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на участие в выборах в нижнюю палату российского парламента лицам, причастным к деятельности запрещенных в РФ экстремистских и террористических организаций. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроектом предлагается внести поправки в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания", указав в нем прямой запрет на участие в выборах для граждан, причастных к деятельности религиозных и общественных объединений, признанных террористическими или экстремистскими.

"Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения, заместителем руководителя структурного подразделения, членом, участником, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности таких организаций", – говорится в пояснительной записке.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о создании специализированного банка данных экстремистских материалов. Уточняется, что банк данных будет создан для проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, которые проводятся в рамках противодействия экстремистской деятельности, а также для организации профилактических мероприятий.