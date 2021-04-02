ФСБ задержала украинского националиста, планировавшего акции устрашения в Барнауле

Фото: Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти"

Сотрудники ФСБ в Барнауле задержали сторонника украинских националистов, который планировал акции устрашения против мигрантов и органов государственной власти. Об этом сообщает ТАСС.

"В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов власти", – рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, ЭНО обеспечивает координацию деятельности националистов с Украины, из Белоруссии и России при осуществлении ими акций "прямого действия" против лиц неславянской внешности и государственных органов. Отмечается, что организация ведет пропаганду с помощью мессенджера Telegram, а также социальных сетей Instagram и "ВКонтакте".

В отношении задержанного возбуждено дело по статье 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"). В результате обыска у молодого человека была изъята экстремистская литература, взрывчатка, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также средства связи с фотоматериалами разведки для осуществления преступлений, которые он направлял украинским кураторам.

"Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог либо иные устрашающие население действия", – заявили в ЦОС.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт на объекте ТЭК в Тверской области, который готовил сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". При попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.