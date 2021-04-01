ФСБ предотвратила подготовку теракта в Тверской области

12:05
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ пресекли теракт на объекте ТЭК в Тверской области, который готовил сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности в Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" на одном из объектов топливно-энергетического комплекса", – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что при попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.
"Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", – уточнили в ФСБ.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Адыгее сторонника "Исламского государства" за подготовку теракта. Как уточняется, в доме задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, флаг ИГ, а также карту Майкопа, поддельные миграционные документы.
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