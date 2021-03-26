ФСБ задержала в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы

10:57
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы, готовивших акции вандализма в отношении объектов органов госвласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"ФСБ совместно с МВД России в Ростове-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности", – говорится в сообщении.
Как уточняется, задержаны три человека, готовившие нападение на здание одного из отделов органов внутренних дел. Еще трое доставлены для допросов в полицию.
Ранее ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У". 13 участников экстремистского сообщества задержали в Геленджике, еще одного – в Ярославле. По месту их жительства сотрудники ФСБ изъяли холодное оружие, средства связи, а также инструкции по созданию самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.
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