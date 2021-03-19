ФСБ задержала 14 сторонников украинской радикальной группировки

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У". Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по статье 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Красновым Егором 2000 года рождения", – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, Краснов использовал в Сети псевдоним Егор Яковлев.

13 участников экстремистского сообщества задержали в Геленджике, еще одного – в Ярославле. По месту их жительства сотрудники ФСБ изъяли холодное оружие, средства связи, а также инструкции по созданию самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Два дня назад стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Адыгее. Здесь был задержан сторонник запрещенной на территории России организации "Исламское государство".

