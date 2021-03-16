Россиянина задержали в Крыму с самодельной бомбой

15:32
Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Россиянина, работающего на спецслужбы Украины, задержали по подозрению в разведывательно-подрывной деятельности в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
"ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В. Л. Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым", – заявили агентству в Центре общественных связей ФСБ.
При обыске в машине мужчины был обнаружен предмет с признаками самодельного взрывного устройства. Есипенко подтвердил, что хранил его в машине для собственной безопасности.
Кроме того, задержанный заявил, что собирал информацию в интересах спецслужб Украины. Такое задание ему якобы дал офицер действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковник В. А. Кравчук.
В отношении Есипенко возбуждено уголовное дело. По данным источника агентства, мужчина был арестован на два месяца.
В начале марта сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По данным спецслужбы, мужчина также занимался вербовкой других людей для террористической деятельности.
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