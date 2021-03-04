ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области

Фото: скрин видео ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти", – говорится в сообщении.
Как уточняется, задержанный также вербовал жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, члены которой планировали теракты в Московском регионе. Во Владимирской области возбудили уголовное дело, в рамках которого установили и задержали участника группы. Речь идет о гражданине одной из стран Центральной Азии.