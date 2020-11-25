ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

Видео: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, члены которой планировали теракты в Московском регионе, сообщает ТАСС

Во Владимирской области возбудили уголовное дело, в рамках которого установили и задержали участника группы. Речь идет о гражданине одной из стран Центральной Азии.

В ходе следственных действий по местам пребывания радикалов обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы.

В октябре 2020 года сообщалось, что перед судом предстанет организатор финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Алим Бегиев. Мужчина создал в мессенджере чат, куда приглашал лиц, заинтересованных в финансировании организации.