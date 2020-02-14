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Происшествия

10:47

Финансиста ИГ задержали в Подмосковье

происшествия криминал

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В Подмосковье задержан финансист запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собравший на нужды террористов более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"Пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации "Исламское государство", – говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты выявили схему и механизмы финансирования боевиков. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о содействии терроризму.

В декабре 2019 года в одной из колоний Калмыкии была вскрыта террористическая ячейка. По данным следствия, не позднее 2013 года отбывающий наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России в Калмыкии уроженец Дагестана создал в колонии террористическое сообщество. В нем числилось более 100 осужденных.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее сообщил, что правоохранительные органы РФ в 2019 году предотвратили 39 терактов, ликвидировали 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ.

К преступлениям террористической направленности также относится вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

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