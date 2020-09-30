Организатор финансирования террористов в Москве предстанет перед судом

30 сентября, 19:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Организатор финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Алим Бегиев предстанет перед судом. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
Уголовное дело в отношении Бегиева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для назначения наказания. По данным СК, задержанный искал людей, которые могли бы оказать помощь в финансировании террористической организации.
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова рассказала, что для этих целей Бегиев создал группу в мобильном приложении, куда приглашал согласившихся оказать материальную помощь организации людей. Всего участниками этого сообщества стали порядка 30 человек.
"Организатор группы вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования", – уточнила Иванова.
Она отметила, что с каждым из участников группы Бегиев выезжал в подмосковную деревню для принятия присяги на верность их организации. После этого участники должны были ежемесячно переводить деньги. В настоящее время следователи продолжают работу по поиску соучастников Бегиева.
В конце августа сотрудники ФСБ России задержали в пяти регионах страны финансистов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Шесть преступников были задержаны в Москве, Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Они осуществляли сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации.
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