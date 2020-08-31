Финансисты ИГ задержаны в пяти регионах России

09:33
Фото: ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ России задержали в пяти регионах страны финансистов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
В Федеральной службе безопасности сообщили, что шесть преступников были задержаны в Москве, Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Они осуществляли сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности". По данным ФСБ, они причастны к деятельности преступной группы, участники которой ранее были осуждены за финансирование террористических структур в Сирии.
В ходе обысков у преступников были изъяты средства коммуникаций и платежные инструменты, указывающие на их противоправную деятельность.
На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали участника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", занимавшегося ее финансированием и переправкой россиян в Сирию. Были вскрыты маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию и схемы финансирования участников ИГ.
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