ФСБ задержала финансиста ИГ, вербовавшего россиян в Сирию

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Сотрудники ФСБ задержали участника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", занимавшегося ее финансированием и переправкой россиян в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС).

Уточняется, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность участника террористической ячейки из Татарстана, который причастен к организации трансграничного канала ресурсного обеспечения МТО.

Сотрудники установили преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. Были вскрыты маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию и схемы финансирования участников ИГ.

Во время обысков специалисты изъяли у преступника средства коммуникации, платежные инструменты и другие материалы, подтверждающие его преступную деятельность.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации". Следственные мероприятия продолжаются.

В конце июля сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ (организация запрещенная на территории РФ), готовивших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и собиравшихся выехать на территорию ближневосточного региона.

