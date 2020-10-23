ФСБ ликвидировала ячейки экстремистов в двух регионах РФ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России ликвидировала две экстремистские ячейки, образованные в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, организации работали в Малокарачаевском районе, а также в городах Махачкале, Каспийске и Избербаше.

"Пресечена деятельность двух ячеек запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра" общей численностью более 20 человек", – подчеркнули в ФСБ.

В силовом ведомстве добавили, что экстремисты вели пропаганду радикальной идеологии, а также выступали за отчуждение части территорий РФ для создания халифата.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил теракт в Московском регионе. По информации ведомства, целью злоумышленника могло стать здание одного из органов власти.

