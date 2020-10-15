СК возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников ФСБ в Волгограде

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нейтрализации группы террористов в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ ранее нейтрализовали двух членов террористической группы "Катиба Таухид валь-Джихад" (организация запрещена в РФ). Спецоперацию провели в Волгограде. В ответ на действия сотрудников правоохранительных органов злоумышленники начали стрелять.

По информации Центра общественных связей ФСБ, одной из целей нейтрализованных террористов был монумент "Родина-мать". О других потенциальных объектах атаки не сообщается.