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В Чечне ликвидировали двоих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

"В Чеченской Республике в ходе КТО нейтрализованы двое вооруженных бандитов", – сообщили в информационном центре НАК

В оперативном штабе НАК в Чеченской Республике сообщили ТАСС, что была получена информация о возможном нахождении в районе сельского поселения Ассиновская Серноводского района Чеченской Республики неустановленной бандгруппы, планирующей теракты, "которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства". После этого началась контртеррористическая операция.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе. В управлении уточнили, что он готовил теракт в отношении представителей местной судебной власти.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за последние два года удалось полностью обезопасить от террористов транспорт. Он отметил, что в 2019 году было предотвращено 34 теракта, а также задержаны порядка тысячи террористов и их пособников.