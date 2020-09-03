ФСБ нашла в Волгоградской области тайник с 3 кг тротила и готовым элементом СВУ

11:15
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ обнаружили в Волгоградской области тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы, сообщает ТАСС.
Силовики изъяли из схрона четыре автомата Калашникова, патроны к ним, ночной стрелковый прицел, тротиловые шашки и взрывчатое вещество пластид общим весом около трех килограммов, детонаторы, готовые компоненты к производству СВУ с пультом дистанционного управления, а также ручные гранаты, мины, дымовые шашки.
Оружие и боеприпасы принадлежали ОПГ Владимира Кадина, убитого в 2011 году. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Накануне сообщалось, что ФСБ России в ходе спецоперации задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России. Спецслужбы пресекли преступную деятельность жителей Крыма, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей.
Также ликвидировано шесть оружейных мастерских. Задержанные причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия для сбыта.
ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России
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