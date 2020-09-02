ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России в ходе спецоперации задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России, сообщает ТАСС.

Спецслужбы пресекли преступную деятельность жителей Крыма, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей. Также ликвидировано шесть оружейных мастерских.

Задержанные причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия для сбыта.

31 августа сотрудники ФСБ России задержали в пяти регионах страны финансистов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. В ФСБ сообщили, что шесть преступников были задержаны в Москве, Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

