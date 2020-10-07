ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе

Фото: ФСБ России

Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Ставрополе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

"Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым", – отметили в ведомстве.

В управлении уточнили, что он готовил теракт в отношении представителей местной судебной власти.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за последние два года удалось полностью обезопасить от террористов транспорт. Он отметил, что в 2019 году было предотвращено 34 теракта, а также задержаны порядка тысячи террористов и их пособников.