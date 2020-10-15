ФСБ предотвратила теракты в Волгограде

Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности нейтрализовала двух членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Они готовили теракты в Волгограде, приводит ТАСС заявление Центра общественных связей России.

По сведениям ЦОС, деятельность боевиков координировалась с территории Сирии. "Объектами устремлений (для совершения теракта) выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрывопожароопасные предприятия", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Главарь и сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе. В управлении уточнили, что он готовил теракт в отношении представителей местной судебной власти.