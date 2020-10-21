ФСБ выявила преступное сообщество, продавшее поддельные сигареты на 300 млн руб

10:26
Фото: depositphotos/grafvision
ФСБ совместно с министерством внутренних дел и Следственным комитетом задержала участников и лидеров преступного сообщества, которое за 2 года продало поддельные сигареты более чем на 300 миллионов рублей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, спецоперацию провели в Ярославской области. Во время обысков на складах и в домах участников сообщества специалисты обнаружили и изъяли около миллиона пачек сигарет, сумма немаркированной табачной продукции составила более 30 миллионов рублей.
Кроме того, в ходе мероприятий были обнаружены крупные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на сумму более 20 миллионов рублей, а также финансовая документация, подтверждающая незаконные операции.
Ранее ФСБ задержала в Оренбургской области 37-летнего председателя местной коллегии адвокатов и 41-летнего предпринимателя, подозреваемых в крупной афере. По данным следствия, они убедили одного из бизнесменов Орска в том, что с их помощью он избежит уголовной ответственности за совершенные преступления по делу, находящемуся в производстве сотрудников СКР. Свою помощь они предложили в обмен на пять миллионов рублей.
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