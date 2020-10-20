Пистолеты и около 400 патронов изъяли у мужчины в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержали в городе Домодедово. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Агентству "Москва" МВД по области, 64-летнего местного жителя задержали на улице Школьная. При осмотре жилища обнаружили 378 предметов, схожих с патронами различного калибра для огнестрельного оружия.

Правоохранители также изъяли две единицы охолощенного оружия, которые были переделаны для производства выстрелов. Еще 14 исследованных экспертом пистолетных патронов относятся к категории боеприпасов.

Также оперативники нашли два разобранных предмета, похожих на револьверы. Кроме того, полицейские обнаружили оборудование, при помощи которого подозреваемый, предположительно, переделывал оружие.

Ранее сотрудники полиции задержали 56-летнего жителя Подмосковья, у в квартире которого в Одинцовском городском округе нашли 558 патронов, 240 из которых были приобретены и хранились незаконно.