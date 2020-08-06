ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали 25 подпольных оружейников в пяти регионах Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Задержания произошли в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 5 регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", – рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

Сотрудники спецслужбы в результате спецоперации прекратили работу 12 незаконных мастерских. В подпольных цехах модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы. Изъять удалось 116 единиц вооружения.

В августе ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, были задержаны 42 человека. Деятельность незаконных мастерских по изготовлению оружия была пресечена в 12 регионах РФ.

