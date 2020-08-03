Москвича задержали по подозрению в организации нарколаборатории

07:54
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В городском округе Домодедово сотрудники экстренных служб при ликвидации пожара обнаружили нарколабораторию. По подозрению в организации незаконного предприятия был задержан житель Москвы.
"Сотрудниками экстренных служб при ликвидации пожара в частном домовладении, расположенном в селе Никитское, были найдены растения, по внешним признакам схожие с коноплей", – сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Как передает сайт "МВД Медиа", на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. В результате оперативных действий им удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний москвич.
"Мужчина пояснил, что в доме создал лабораторию для выращивания наркосодержащих растений. Для этого он приобрел каркасные термобоксы, горшки для высадки растений, зерна конопли, специальное оборудование для освещения и капельного полива, удобрения для повышения урожайности и вентиляторы", – рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
В ходе обысков полицейские изъяли 25 горшков с коноплей, а также пакет с марихуаной. В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело.
Ранее полиция и ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в столице. Правоохранителям удалось задержать четырех приезжих на территории строительного объекта на Ленинградском шоссе.
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