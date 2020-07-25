Главный нарколог Минздрава предложил ужесточить наказание за употребление наркотиков

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Штраф за употребление наркотических средств в России должен быть не менее 10 тысяч рублей. Такое мнение выразил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что с 1 сентября за прием запрещенных психоактивных веществ будут взыскивать 200 евро. По словам премьера, если штраф не будет выплачиваться в течение 45 дней, его размер вырастет до 450 евро.

Брюн считает данную меру целесообразной.

"Хорошая идея [ввести штраф за употребление наркотиков. — Прим. ред.]. Просто размер штрафа должен быть адекватно высокий. Я думаю, что не менее десяти тысяч должен быть такой штраф. Уверен, что эти дети, которые что-то употребляют, будучи пойманы, вряд ли их родители обрадуются, хотя это тоже такая воспитательная мера", – заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава.

Брюн также отметил, что наркотические вещества нельзя разделять, и назначать разный размер взысканий в зависимости от того, что употребил человек.

"Есть первый список наркотиков, и он неделим. Нет сильных, нет слабых. Наркотики — все наркотики", – заключил нарколог.

Ранее председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что несколько финансируемых из-за рубежа НКО и СМИ формируют в обществе терпимое отношение к наркотикам. В первую очередь речь идет о детях и молодежи. Иностранное влияние на них назвали прямой угрозой демографическому росту страны и традиционным нравственным ценностям.

В МВД ранее сообщили, что в министерстве начали работать подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Они функционируют в каждом регионе.