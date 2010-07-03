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Москва 24

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Общество

13:42

В Госдуме хотят изымать имущество наркоторговцев и их родственников

власть общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме хотят конфисковывать имущество у родственников наркодилеров. Сейчас депутаты работают над соответствующим законопроектом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева из "Единой России".

"Мы ведем работу над законопроектом, который позволит конфисковывать доходы и имущество не только у наркодилера-преступника, но и у родственников, которые нажились за счет наркопроизводства", – сказал парламентарий.

По его словам, родственники наркоторговцев должны будут доказать, что имеющиеся у них средства получены легальным способом.

Ранее на территории Подмосковья ликвидировали крупнейшую за последние несколько лет в России нарколабораторию. Там ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков.

На месте задержаны трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов и курьера-закладчика. Позже удалось задержать предполагаемого организатора противоправной деятельности.

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