ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Фото: ТАСС/ ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Подмосковье нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

С поличным удалось задержать трех человек. В частном домовладении у них изъяты наркотическое средство мефедрон общей массой более 41 килограмма, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы.

В отношении граждан РФ и Украины возбуждено уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере", они взяты под стражу.

Ранее суд приговорил приезжего к 14 годам за попытку сбыта 40 килограммов гашиша. 32-летнего гражданина одной из стран СНГ Фарида Гафарова осудили по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".