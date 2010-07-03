Полицейские изъяли у приезжей более 300 граммов героина в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские изъяли партию героина у приезжей женщины в доме в Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Подмосковью.

Как уточняется, 22-летнюю уроженку ближнего зарубежья задержали возле одного из домов в деревне Раздоры. У девушки изъяли три пакета с героином общим весом более 300 граммов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". Подозреваемая заключена под стражу.

Ранее ФСБ России пресекла деятельность наркогруппировки, организовавшей один из крупнейших подпольных интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Масштабная операция была проведена в 10 регионах России, в результате которой из незаконного оборота изъяли 440 килограммов наркотических средств.

