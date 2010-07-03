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Происшествия

14:52

У пострадавшего в ДТП в Москве обнаружили наркотики

происшествия город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сотрудники московской полиции изъяли более 500 граммов наркотического вещества у мужчины, который попал в больницу в результате аварии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Москве.

В полиции отмечают, что мужчина был доставлен в больницу после того, как попал в аварию на своем автомобиле. В кармане его куртки врачи нашли пакеты с неизвестным веществом.

Позднее в медицинское учреждение прибыли сотрудники полиции, которые изъяли 119 пакетиков. Результаты исследования показали, что в них находилось наркотическое вещество. Наркотики пострадавший в ДТП хранил с целью их дальнейшего сбыта.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в городе Росток в Германии людям, которые собрались на поминальную трапезу в ресторане, подали торт с наркотиками. Ошибка произошла из-за того, что сотрудница ресторана попросила свою 18-летнюю дочь приготовить торт для гостей. Девушка выполнила эту просьбу и поставила его в холодильник, где стоял еще один торт, содержащий наркотик. Его девушка приготовила для себя.

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