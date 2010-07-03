Пианистка получила два года колонии за хранение героина

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Преображенский районный суд столицы приговорил к двум годам колонии общего режима Анну Коровушкину за хранение героина в крупном размере, сообщает Агентство "Москва".

Вечером 4 ноября 2018 года в подъезде дома на Открытом шоссе сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю пианистку. У нее при личном досмотре изъяли сверток из скотча коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения. Установлено, что изъятое является героином.

Сперва в отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, однако при вынесении приговора суд переквалифицировал обвинение на хранение указанных наркотических средств.