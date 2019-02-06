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18:40

Суд поместил под домашний арест Коровушкину по делу о сбыте наркотиков

суды

18:40

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Фото: vk.com/korovushkinaanna

Пианистку Анну Коровушкину, которую обвиняют в попытке сбыта наркотиков, поместили под домашний арест. Такое решение принял Преображенский суд столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой Коровушкиной меры пресечения в виде домашнего ареста до 5 апреля", – приводит слова пресс-секретаря суда Александры Савельевой Агентство "Москва".

Вечером 4 ноября в подъезде дома на Открытом шоссе сотрудники уголовного розыска задержали пианистку. У нее при личном досмотре изъяли сверток из скотча коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения. Установлено, что изъятое является героином. По данному факту возбудили уголовное дело.

суды

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