Комитет Госдумы вернет законопроект о пропаганде наркотиков авторам

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Законопроект партии "Справедливая Россия" о пропаганде наркотиков вернут авторам для доработки. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета Павла Крашенинникова.
По словам депутата, в пакете документов отсутствуют отзывы кабинета министров и Верховного суда. Крашенинников также отметил, что в законопроекте предусматриваются поправки как в Уголовный кодекс, так и в Кодексе об административных происшествиях, что запрещено.
Поправки, которые предлагают представители "Справедливой России", касаются уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Реклама запрещенных веществ может привести к лишению свободы на 5 лет. Если информация появилась в СМИ или интернете, последует наказание лишением свободы на срок до 7 лет.
Глава думского комитета Павел Крашенинников считает, что внесение законопроекта является ничем иным, как пиар-ходом. Он уверен, что саму идею обсуждать преждевременно.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, в свою очередь, выступил в поддержку законопроекта, передает RT. Он отметил, что концепция законопроекта правильная, но требует дальнейшей доработки.
"Данная законодательная инициатива в русле этого предложения. Нам необходимы новые меры, которые были бы соразмерны опасности наркоугрозы среди молодежи. Мы будем поддерживать эту инициативу", – поделился депутат.
Проект закона о лишении свободы на срок до семи лет за пропаганду наркотиков в Сети поступил в Госдуму в среду, 30 октября. По словам лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, инициатива направлена на борьбу с "мягким потреблением".
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