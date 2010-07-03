Комитет Госдумы вернет законопроект о пропаганде наркотиков авторам

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Законопроект партии "Справедливая Россия" о пропаганде наркотиков вернут авторам для доработки. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета Павла Крашенинникова.

По словам депутата, в пакете документов отсутствуют отзывы кабинета министров и Верховного суда. Крашенинников также отметил, что в законопроекте предусматриваются поправки как в Уголовный кодекс, так и в Кодексе об административных происшествиях, что запрещено.

Поправки, которые предлагают представители "Справедливой России", касаются уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Реклама запрещенных веществ может привести к лишению свободы на 5 лет. Если информация появилась в СМИ или интернете, последует наказание лишением свободы на срок до 7 лет.

Глава думского комитета Павел Крашенинников считает, что внесение законопроекта является ничем иным, как пиар-ходом. Он уверен, что саму идею обсуждать преждевременно.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, в свою очередь, выступил в поддержку законопроекта, передает RT. Он отметил, что концепция законопроекта правильная, но требует дальнейшей доработки.

"Данная законодательная инициатива в русле этого предложения. Нам необходимы новые меры, которые были бы соразмерны опасности наркоугрозы среди молодежи. Мы будем поддерживать эту инициативу", – поделился депутат.

Проект закона о лишении свободы на срок до семи лет за пропаганду наркотиков в Сети поступил в Госдуму в среду, 30 октября. По словам лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, инициатива направлена на борьбу с "мягким потреблением".