Главный нарколог Минздрава призвал запретить детское шампанское

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Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн выступил в поддержку запрета о продаже детского безалкогольного шампанского, передает ТАСС.

"Это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем", – считает эксперт.

Ранее предложение запретить продажу детского шампанского выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов. Его поддержали представители федерального проекта "Трезвая Россия", в частности, его руководитель Султан Хамзаев. Он считает, что дети уже давно употребляют настоящее шампанское, а детской реабилитационной программы в стране до сих пор нет.

Хамзаев призвал рассматривать потенциальный запрет как одну из комплекса мер по борьбе с пропагандой алкоголя.

Ранее эксперты обсудили, необходимо ли вернуть вытрезвители в России.