В России могут вырасти минимальные цены на водку и коньяк

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Министерство финансов России выступило с предложением повысить минимальные розничные цена на коньяк, водку и бренди с начала будущего года. Проект соответствующего приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно документу, минимальные цены на водку с 1 января 2020 году могут вырасти на 7% (до 230 рублей за бутылку 0,5 литра), на коньяк – на 11,6% (до 433 рублей за бутылку 0,5 литра), на бренди – на 2,6% (до 315 рублей за пол-литра).

Ранее вице-премьер России Максим Акимов раскрыл подробности эксперимента по внедрению в стране электронных паспортов. По его словам, при покупке алкоголя или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Приложение будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.

В начале октября специалисты Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения выяснили, что за последние 15 лет в России постоянно уменьшалось употребление алкоголя на душу населения. Как показали данные исследования, к 2016 году оно снизилось на 43%.

