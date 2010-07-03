Россияне смогут покупать алкоголь по мобильному приложению

09:22
09:22
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Фото: depositphotos/blinow61
Вице-премьер России Максим Акимов раскрыл некоторые подробности эксперимента по внедрению в стране электронных паспортов – так, при покупке алкоголя или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам Акимова, приложение будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных. При этом распространят эксперимент на те услуги, где нет юридически значимых трансакций.
"Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость", – уточнил вице-премьер.
Он также допустил, что в течение нескольких лет в России могут стать обязательными системы слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц. Она призвана не позволить людям управлять машиной в нетрезвом виде.
Акимов добавил, что электронный паспорт будет состоять из двух компонентов: карты с чипом и приложения на смартфоне. В ходе эксперимента пользователи сами смогут выбрать цветовую гамму и дизайн приложения, а также оценить функционал и удобство пользования.
Пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется в Москве в июле 2020 года. Паспорта старого образца в России перестанут выдавать в 2022 году.
В июле ВЦИОМ провел опрос среди граждан РФ, в результате которого выяснилось, что почти 60% россиян не хотели бы оформлять электронные паспорта, так как считают такой документ недостаточно надежным, а также опасаются возможных сбоев в работе системы. Вместе с тем среди ключевых достоинств электронного паспорта россияне отмечают его универсальность, долговечность, а также низкие риски потери, компактность и практичность.
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